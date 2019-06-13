"Сент-Луис" реализовал каждый второй бросок в первом периоде. Видео гола Пьетранджело

В седьмом матче финала Кубка Стэнли "Бостон" принимает "Сент-Луис". После первого периода гости ведут со счетом 2:0. Отличились Райан О’Раййли и Алекс Пьетранджело, забивший за восемь секунд до конца игрового отрезка.

"Бостон" нанес 12 ударов в створ, "Сент-Луис" – 4. При этом, "музыканты" реализовали каждый второй бросок. Джордан Биннингтон совершил 12 сэйвов.

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