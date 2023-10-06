«Сент-Луис»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Сент-Луис Блюз»
Город: Сент-Луис, штат Миссури (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Крейг Беруби
Капитан: Брэйден Шенн
Домашняя арена (вместимость): Энтерпрайз-центр (18 400)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Сент-Луис»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Сент-Луис» является обладателем Кубка Стэнли 2019 года.
«Блюз» в сезоне 2022 / 2023 заняли 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком и стали шестыми в Центральном дивизионе. «Сент-Луис» не вышел в плей-офф НХЛ.
«Сент-Луис»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Сент-Луис» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях на «American Airlines Center» матчем против «Далласа». Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Блюз» встретятся на выезде со «Старз» в четверг, 18 апреля (начало — 04.30 мск).
«Сент-Луис»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 03:00 (мск). «Даллас» — «Сент-Луис»
15 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»
20 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Аризона»
22 октября. 03:00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
25 октября. 03:45. «Виннипег» — «Сент-Луис»
27 октября. 04:00. «Калгари» — «Сент-Луис»
28 октября. 05:00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»
Календарь матчей «Сент-Луиса» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Сент-Луиса»
Крейг Беруби (57 лет) начал тренерскую карьеру в 2004 году. Канадский специалист ранее работал в «Филадельфии Фантомс», «Филадельфии» и «Чикаго Вулвз». С 2018 года тренирует «Блюз», с которым взял Кубок Стэнли в 2019 году.
Российские хоккеисты «Сент-Луиса»
- Павел Бучневич (нападающий)
- Алексей Торопченко (нападающий)
- Никита Александров (нападающий)
«Сент-Луис»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -