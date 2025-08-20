«Сент-Луис» просмотрит 37-летнего форварда Лучича

«Сент-Луис» подписал просмотровый контракт с нападающим Миланом Лучичем, сообщает AP.

В последний раз 37-летний канадец выходил на лед в 2023 году, когда играл за «Бостон». Затем он получил травму голеностопа и надолго выбыл из строя.

Впоследствии Лучича арестовали по обвинению в нападении на жену, однако затем сняли обвинения, так как супруга отказалась давать против него показания в суде.

В регулярных чемпионатах НХЛ Лучич в 1177 матчах набрал 584 (233+353) очка, в плей-офф у него 77 (29+48) очков в 136 матчах. В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Бостона».

Также хоккеист играл за «Калгари», «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».