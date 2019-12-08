«Сент-Луис» проиграл «Торонто», Барбашев забил гол

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Торонто» — 2:5. Дублями в составе победителей отметились Зак Хайман и Остон Мэттьюс. На счету Ильи Михеева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот за 13.38 на льду.

На счету Ивана Барбашева гол, «+1», 3 броска и блок-шот за 18.28.

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«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)

Голы: Хаймэн — 4 (Марнер), 2:50 — 0:1. Барбашев — 5 (Томас), 4:25 — 1:1. Мэттьюс — 17 (Нюландер), 6:51 — 1:2. Хаймэн — 5 (мен., Энгвалль), 9:12 — 1:3. Спецца — 4 (бол., Райлли, Капанен), 12:57 — 1:4. Мэттьюс — 18 (бол., Марнер), 29:29 — 1:5. Перрон — 12 (Пьетранджело, О`Райлли), 42:02 — 2:5.

Вратари: Биннингтон (Аллен, 12:57) — Андерсен.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 28 (8+11+9) — 27 (12+5+10).

Наши: Барбашев (18.28/3/+1) — Михеев (13.38/4/-2).

8 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.

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