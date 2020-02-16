«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», у Барбашева «-2»

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нэшвиллу» — 3:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард «хищников» Кайл Террис, набравший 3 (1+2) очка.

На счету Ивана Барбашева показатель полезности «-2», 2 силовых приема и 2 блок-шота за 8.06 на льду (2.16 — в меньшинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Арвидссон — 13 (Гранлунд, Джохансен), 6:29 — 0:1. Дюшен — 12 (Форсберг, Террис), 12:23 — 0:2. Сэнфорд — 13 (Блэй, Томас), 24:13 — 1:2. Террис — 8 (Дюшен, Хэмьюс), 24:34 — 1:3. Шворц — 18 (бол., Шенн, Перрон), 26:18 — 2:3. Киру — 3 (Бозак), 30:50 — 3:3. Гранлунд — 14 (бол., Йоси, Террис), 43:59 — 3:4.

Вратари: Аллен (58:17) — Сарос.

Штраф: 20 — 20.

Броски: 27 (7+10+10) — 27 (15+7+5).

Наши: Барбашев (8.06/0/-2) — -.

15 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.