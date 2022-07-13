Источник: «Сент-Луис» продлит контракт с Робертом Томасом на 8 лет и 64 миллиона долларов

«Сент-Луис» продлит контракт с нападающим Робертом Томасом, сообщает Daily Faceoff. Новое соглашение 23-летнего канадца будет рассчитано на 8 лет и 64 миллиона долларов.

«Блюз» выбрали Томаса на драфте НХЛ в 2017 году под 20-м номером.

В прошлом сезоне нападающий провел 72 матча и набрал 77 (20+57) очков. Это второй результат в команде после россиянина Владимира Тарасенко, у которого 82 (34+48) очка в 75 матчах.