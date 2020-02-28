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«Сент-Луис» продлил победную серию, переиграв «Айлендерс»

06:40
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«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Блюз» одержали шестую победу кряду.

Российский вратарь Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Пажо — 26 (бол., Барзал, Тэйвз), 8:20 — 0:1. Эберле — 15 (Ли, Барзал), 16:34 — 0:2. Шенн — 23 (О`Райлли, Шворц), 19:05 — 1:2. Данн — 8, 58:16 — 2:2. Парэйко — 8, 63:23 — 3:2.

Вратари: Биннингтон — Грайсс.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (9+10+11+2) — 17 (12+1+3+1).

Наши: Барбашев (15.49/0/0) — -.

28 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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