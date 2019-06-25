Главный тренер "Сент-Луиса" Крейг Беруби подписал новое соглашение с командой. Обновленный контракт с 53-летним специалистом рассчитан на 3 года, сообщает пресс-служба клуба.

– Это радостный день для меня и моей семьи, – сказал Беруби. – Я испытываю огромное уважение к этой команде и этой организации, и город Сент-Луис принял меня как одного из своих. Прошлый сезон был опытом всей моей жизни, и я очень хочу начать защиту нашего титула.

Крейг Беруби, который был назначен временным тренером "Сент-Луиса" в ноябре 2018 года, привел команду к победе в Кубке Стэнли.