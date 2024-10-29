«Сент-Луис» продлил контракт с Алексеем Торопченко

«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко, об этом объявил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.

Согласно условиям договора, игрок получит 1,7 миллиона долларов за 1 год.

Торопченко выступает за «Сент-Луис» с 2017 года, он был выбран клубом в 4-м раунде драфта НХЛ того же года под общим 113-м номером.