«Сент-Луис» попрощался с Пьетранджело. Эмоциональное видео
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«Сент-Луис» опубликовал в Twitter видео, посвященное защитнику Алексу Пьетранджело. 30-летний канадец после 12 лет в составе «Блюз» перейдет в «Вегас».
«Спасибо тебе за последние 12 лет, Петро. Вы навсегда останетесь частью первой команды, которая привезла Кубок Стэнли в Сент-Луис», — говорится в сообщении.
В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.