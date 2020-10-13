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«Сент-Луис» попрощался с Пьетранджело. Эмоциональное видео

04:58
Алекс Пьетранджело. Фото nhl.com
Алекс Пьетранджело. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» опубликовал в Twitter видео, посвященное защитнику Алексу Пьетранджело. 30-летний канадец после 12 лет в составе «Блюз» перейдет в «Вегас».

«Спасибо тебе за последние 12 лет, Петро. Вы навсегда останетесь частью первой команды, которая привезла Кубок Стэнли в Сент-Луис», — говорится в сообщении.

В сезоне-2019/20 Пьетранджело провел 70 матчей и набрал 52 (16+36) очка в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (1+5) очками в 9 встречах плей-офф.

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