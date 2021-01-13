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«Сент-Луис» поместил Тарасенко в долгосрочный список травмированных

20:57
Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» поместил в долгосрочный список травмированных российского нападающего Владимира Тарасенко, сообщает официальный сайт клуба. Россиянин перенес операцию на плече в сентябре прошлого года.

Ранее 29-летний Тарасенко заявил, что не намерен завершать карьеру. В прошлом сезоне он отыграл 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 10 (3+7) очков. В плей-офф у него было 4 матча без результативных действий.

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