«Сент-Луис» подпишет контракт с Винсом Данном ближе к старту сезона

«Сент-Луис» договорился о новом контракте с защитником Винсом Данном. Однако стороны официально планируют заключить соглашение ближе к старту сезона, сообщает St. Louis Post Dispatch.

Клуб испытывает проблемы с потолком зарплат. Чтобы исправить эту ситуацию, в «Блюз» намерены поместить в список травмированных нападающих Владимира Тарасенко и Алекса Стина. После этого команда сможет спокойно подписать контракт с Данном.

В прошедшем сезоне 24-летний канадец провел 71 матч и набрал 23 (9+14) очка.