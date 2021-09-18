«Сент-Луис» подписал пробные контракты с Нилом и Фроликом
17:22
Форварды Джеймс Нил и Михаэл Фролик подписали пробные контракты с «Сент-Луисом», информирует официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 34-летний Нил играл за «Эдмонтон». Он провел 29 игр в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) баллов. В плей-офф он сыграл 2 матча, не набрав очков.
33-летний Фролик в прошлом сезоне выступал за «Монреаль». Он провел 8 игр в регулярном чемпионате, не отметившись результативными действиями.
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