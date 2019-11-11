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«Сент-Луис» подписал пробные контракты с Брауэром и Макгинном

19:59
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Бывшие нападающие «Флориды» Трой Брауэр и Джейми Макгинн перешли в «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте клуба.

С игроками подписали пробные контракты. Макгинн присоединится к команде в понедельник, а Брауэр начнет тренироваться со вторника.

Ранее Брауэр уже выступал за «Сент-Луис» в сезоне-2015/16. В прошедшем сезоне 34-летний форвард набрал 21 (12+9) очко в 75 матчах НХЛ.

Макгинн провел 19 встреч в НХЛ и набрал 7 (4+3) очков.

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