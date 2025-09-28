«Сент-Луис» подписал новый контракт с защитником Фаулером

«Сент-Луис» объявил о подписании нового контракта с защитником Кэмом Фаулером. Срок соглашения составит три года, хоккеист получит 18,3 миллиона долларов США.

Максимальная годовая зарплата 33-летнего американца составит 6,1 миллиона долларов США.

В сезоне-2024/25 Фаулер в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 36 (9+27) очков, в плей-офф у него было 10 (2+8) очков в 7 матчах.