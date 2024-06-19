«Сент-Луис» подписал контракт с Перуновичем

Защитник «Сент-Луиса» Скотт Перунович подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 1,15 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Перунович провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (0+17) очков.