«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Сусуевым
Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис» Даг Армстронг объявил, что клуб подписал с Джастином Карбонно, выбранным в первом раунде драфта 2025 года, и Никитой Сусуевым, выбранным в седьмом раунде драфта 2023 года, трехлетние двусторонние контракты новичка.
18-летний Карбонно провел последние три сезона в «Бленвиль-Буабриан Армады» из Квебекской юниорской хоккейной лиги (QMJHL). В сезоне-2024/25 он набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Он попал в первую сборную звезд лиги по итогам сезона.
20-летний Сусуев играл в России за «Спартак», «Химик», «Адмирал», Тайфун» и «Динамо-Алтай». В сезоне-2024/25 он набрал 18 (8+10) очков в 42 матчах во всех турнирах. В КХЛ на его счету 9 (6+3) очков в 55 матчах.
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|5
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|2
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|1
|2
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|2
|1
|1
|2
|7
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|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|3
|Юта
|3
|2
|1
|4
|4
|Виннипег
|2
|1
|1
|3
|5
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|6
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|3
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|4
|Сиэтл
|3
|2
|1
|4
|5
|Вегас
|3
|2
|1
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|6.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|6.10
|02:30
|Питтсбург – Виннипег
|- : -
|6.10
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|6.10
|03:00
|Даллас – Сан-Хосе
|- : -