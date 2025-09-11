«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Сусуевым

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис» Даг Армстронг объявил, что клуб подписал с Джастином Карбонно, выбранным в первом раунде драфта 2025 года, и Никитой Сусуевым, выбранным в седьмом раунде драфта 2023 года, трехлетние двусторонние контракты новичка.

18-летний Карбонно провел последние три сезона в «Бленвиль-Буабриан Армады» из Квебекской юниорской хоккейной лиги (QMJHL). В сезоне-2024/25 он набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Он попал в первую сборную звезд лиги по итогам сезона.

20-летний Сусуев играл в России за «Спартак», «Химик», «Адмирал», Тайфун» и «Динамо-Алтай». В сезоне-2024/25 он набрал 18 (8+10) очков в 42 матчах во всех турнирах. В КХЛ на его счету 9 (6+3) очков в 55 матчах.