"Сент-Луис" победил "Виннипег" на выезде и повел в серии 2-0

"Сент-Луис" обыграл на выезде "Виннипег" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 4:3. Победную шайбу в начале третьего периода забросил нападающий Райан О'Райли. Форвард "Блюз" Оскар Сундквист записал на свой счет дубль.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на площадке 18 минут, Иван Барбашев отыграл 11 минут 38 секунд. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 13 минут 44 секунды.

"Блюз" выиграли второй матч в серии. Следующие две игры состоятся в Сент-Луисе.

Кубок Стэнли

1/8 финала

Второй матч

"Виннипег" - "Сент-Луис" - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Сундквист - 1 (Боумистер, Шворц), 5:23 - 0:1. Уилер - 1 (Шайфли, Копп), 12:01 - 1:1. Лайне - 2 (бол., Уилер, Бафлин), 22:49 - 2:1. Марун - 1 (Томас, Пьетранджело), 26:42 - 2:2. Сундквист - 2 (Перрон, Эдмундсон), 29:50 - 2:3. Шайфли - 1 (бол., Коннор, Бафлин), 38:55 - 3:3. О`Райлли - 1 (Боумистер, Парэйко), 43:46 - 3:4.

Вратари: Хеллебайк (58:10) - Биннингтон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (8+6+15) - 32 (8+15+9).

Наши: Куликов (13.44/1/0) - Барбашев (11.38/1/+1), Тарасенко (18.03/6/0).

13 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 0-2 (1:2).