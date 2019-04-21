"Сент-Луис" победил "Виннипег" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

"Сент-Луис" обыграл "Виннипег" в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:2. Хет-трик в составе "Блюз" сделал нападающий Джейден Шворц, забросив по шайбе в каждом из периодов.

Хет-трик Шворца. Видео

Голы Дастина Бафлина и Брайана Литтла приблизили "Джетс" к тому, чтобы перевести игру в овертайм, но на большее команду не хватило.

"Сент-Луис" выиграл серию со счетом 4-2 и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Следующим соперником "Блюз" станет лучший из пары "Даллас" - "Нэшвилл" (3-2).

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Шестой матч

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Шворц - 2 (Шенн), 0:23 - 1:0. Шворц - 3 (бол., Бозак, Данн), 32:36 - 2:0. Шворц - 4 (О`Райлли, Пьетранджело), 43:55 - 3:0. Бафлин - 2 (Хэйс, Копп), 52:17 - 3:1. Литтл - 1 (мен., Перро, Бафлин), 59:22 - 3:2.

Вратари: Биннингтон - Хеллебайк (57:19 - 57:49, 58:14).

Штраф: 2 - 8.

Броски: 36 (11+16+9) - 20 (5+1+14).

Наши: Барбашев (13.10/1/-1), Тарасенко (18.47/3/0) - Куликов (11.39/0/0).

21 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 4-2.