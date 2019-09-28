«Сент-Луис» победил «Вашингтон», Тарасенко отметился голом

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Вашингтон» — 4:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли уступали 0:2, отыгрались и вышли вперед благодаря голу Владимира Тарасенко. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 броска в створ и 2 силовых приема за 15.39.

У Евгения Кузнецова результативная передача за 20.38. Александр Овечкин не играл.

НХЛ. Контрольные матчи

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Бойд — 2 (Кузнецов), 3:40 — 0:1. Хагелин — 1 (Эллер), 10:11 — 0:2. Шворц — 2 (Шенн), 15:37 — 1:2. Шенн — 1 (Шворц, Райнке), 21:24 — 2:2. Тарасенко — 1 (Шворц, Шенн), 21:47 — 3:2. Бозак — 2 (бол., Шворц, Пьетранджело), 33:08 — 4:2. Стивенсон — 1 (Сгарбосса, Дьос), 45:04 — 4:3.

Вратари: Хуссо — Холтби (58:11).

Штраф: 15 — 11.

Броски: 25 (7+11+7) — 27 (9+7+11).

Наши: Барбашев (14.37/2/0), Тарасенко (15.39/2/+2) — Кузнецов (20.38/1/0), Орлов (21.59/2/0).

28 сентября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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