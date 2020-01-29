«Сент-Луис» победил «Калгари» и прервал серию из трех поражений

«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Сент-Луису» — 4:5. Гости победили впервые за четыре встречи. В составе хозяев дубль оформил Шон Монахэн. Форварда «блюзменов» Иван Барбашев сыграл 13.27.

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«Калгари» — «Сент-Луис» — 4:5 Б (2:3, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Стин — 5 (Томас), 5:45 — 0:1. Ткачак — 16 (бол., Джиордано, Линдхольм), 10:38 — 1:1. Монахэн — 15 (бол., Годро, Джиордано), 15:43 — 2:1. Перрон — 22 (Сэнфорд, Пьетранджело), 18:41 — 2:2. Шворц — 17 (бол., Шенн, Пьетранджело), 19:25 — 2:3. Монахэн — 16 (бол., Годро, Ткачак), 24:40 — 3:3. Янковски — 2 (Беннетт, Баклунд), 29:47 — 4:3. Сэнфорд — 6 (О`Райлли, Перрон), 40:51 — 4:4.

Победный буллит: Перрон.

Вратари: Тэлбот — Биннингтон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (11+9+7+4) — 34 (8+11+13+2).

Наши: — - Барбашев (13.27/0/0).

29 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.