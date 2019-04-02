"Сент-Луис" по буллитам обыграл "Колорадо", Тарасенко набрал 1 очко

"Сент-Луис" по буллитам обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Эвеланш" одержал вторую победу подряд.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голом. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Колорадо" - 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шворц - 11 (Сундквист, Перрон), 7:07 - 1:0. Тарасенко - 31 (О`Райлли, Шенн), 40:14 - 2:0. Ландескуг - 34 (Немет, Седерберг), 46:30 - 2:1. Керфут - 13 (Ландескуг, Маккиннон), 59:13 - 2:2.

Победный буллит: О`Райлли.

Вратари: Биннингтон - Грубауэр (57:44 - 59:13).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 27 (15+3+7+2) - 26 (2+10+11+3).

Наши: Барбашев (12.53/0/0), Тарасенко (19.41/2/0) - Задоров (22.18/2/+1).

2 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.