«Сент-Луис» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев гол забил Павел Бучневич, дубли оформили Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггерад. У гостей две шайбы забросил Эйвери Хейз.

«Сент-Луис» набрал 84 очка в 81 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 98 очков в 82 играх.