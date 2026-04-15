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15 апреля, 10:14

«Сент-Луис» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Сент-Луис» дома победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У хозяев гол забил Павел Бучневич, дубли оформили Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггерад. У гостей две шайбы забросил Эйвери Хейз.

«Сент-Луис» набрал 84 очка в 81 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 98 очков в 82 играх.

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