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15 апреля, 07:26

«Сент-Луис» обыграл «Питтсбург», Бучневич забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу. У 30-летнего россиянина теперь 47 (19+28) очков в 80 играх этого сезона.

Также у хозяев дублями отметились Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггерад, а Оскар Сундквист и Логан Мэйлу по одной шайбе забросили. У «Пингвиз» две шайбы забросил Эйвери Хейз, а также по одному голу забили Рутгер Макгроэрти, Энтони Манта и Элмер Содерблум.

«Сент-Луис» набрал 84 очка в 81 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 98 очков в 82 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 апреля, 04:30. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Питтсбург
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Павел Бучневич
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НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
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