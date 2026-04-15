«Сент-Луис» обыграл «Питтсбург», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу. У 30-летнего россиянина теперь 47 (19+28) очков в 80 играх этого сезона.

Также у хозяев дублями отметились Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггерад, а Оскар Сундквист и Логан Мэйлу по одной шайбе забросили. У «Пингвиз» две шайбы забросил Эйвери Хейз, а также по одному голу забили Рутгер Макгроэрти, Энтони Манта и Элмер Содерблум.

«Сент-Луис» набрал 84 очка в 81 матче и занимает 11-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 98 очков в 82 играх.