«Питтсбург» уступил «Сент-Луису», Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сент-Луису» со счетом 2:4.

В составе «Пингвинз» одну шайбу забросил Евгений Малкин, у «блюзменов» результативную передачу оформил Алексей Торопченко.

После этого матча «Питтсбург» с 4 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 5 очками — на восьмой строчке Запада.