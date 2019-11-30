«Сент-Луис» переиграл «Даллас», Барбашев забросил в пустые ворота

«Даллас» дома проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Для «Блюз» это вторая подряд победа, а для «Страз» — второе поражение.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота. Это его третий гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Парэйко — 2 (О`Райлли, Перрон), 15:41 — 0:1. Хинтс — 11 (Комо, Полак), 56:49 — 1:1. О`Райлли — 6 (Барбашев, Боумистер), 57:07 — 1:2. Барбашев — 3 (п.в., Перрон, Шенн), 59:57 — 1:3.

Вратари: Бишоп (58:22 — 59:57) — Аллен.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 32 (5+13+14) — 40 (11+11+18).

Наши: Гурьянов (10.25/0/0), Радулов (20.05/3/-1) — Барбашев (15.11/2/+1).

30 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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