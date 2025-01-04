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Сегодня, 11:16

«Сент-Луис» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Ярошенко
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«Сент-Луис» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе.

Голы «Блюз» на счету Брэйдена Шенна и Брэндона Саада (хет-трик).

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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ХК Оттава Сенаторз
ХК Сент-Луис Блюз
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4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
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6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
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