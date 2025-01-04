«Сент-Луис» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Сент-Луис» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Игра прошла на «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе.

Голы «Блюз» на счету Брэйдена Шенна и Брэндона Саада (хет-трик).

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.