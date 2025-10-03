«Сент-Луис» разгромил «Оттаву» в предсезонном матче, Бучневич набрал 2 очка

«Сент-Луис» переиграл «Оттаву» в предсезонном матче НХЛ — 7:1.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой», а «Оттава» встретится с «Тампой».

НХЛ

Предсезонный матч

«Сент-Луис» — «Оттава» — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)