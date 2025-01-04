Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:39

«Сент-Луис» выиграл у «Оттавы», Бучневич сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сент-Луис» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Форвард Брэндон Саад оформил хет-трик, а также одну шайбу забросил Брэйден Шенн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шенн — 7 (Холлоуэй), 7:26 — 1:0. Саад — 5, 15:50 — 2:0. Саад — 6 (Бучневич, Томас), 34:15 — 3:0. Саад — 7 (Парэйко), 58:07 — 4:0.

Вратари: Биннингтон — Форсберг.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 25 (8+6+11) — 20 (6+7+7).

Наши: Бучневич (16.53/1/+2), Торопченко (13.17/0/0) — Зуб (19.41/0/-1).

4 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Читайте также
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Украинский гроссмейстер Иванчук разрыдался на чемпионате мира по блицу
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
АР сообщило об эвакуации тысяч людей в Эфиопии из-за опасной активности вулкана
В Польше начали расследование против экс-министра обороны по делу об измене
Стало известно о показаниях свидетелей по делу замначальника инспекции РЖД
Популярное видео
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Флорида» без Бобровского обыграла «Питтсбург», Малкин набрал одно очко
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Ванкувер 37 18 19 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 37 16 21 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 03:00
Флорида – Питтсбург
 3 : 2 Б
4.01 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 0
4.01 04:00
Чикаго – Монреаль
 4 : 2
4.01 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 - : -
4.01 06:00
Ванкувер – Нэшвилл
 - : -
4.01 20:00
Вашингтон – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости