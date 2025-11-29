«Сент-Луис» выиграл у «Оттавы», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич забил один гол. Теперь у 30-летнего россиянина 11 (3+8) очков в 25 играх.

Также у хозяев отличились Оскар Сундквист, Джордан Кайру и Мэтт Кэссел. У «Сенаторз» забили Шейн Пинто, Фабиан Зеттерлунд и Дэвид Перрон.

«Сент-Луис» набрал 23 очка в 25 матчах и занимает 13-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 28 очков в 24 играх.