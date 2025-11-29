Бучневич прервал 16-матчевую безголевую серию

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой».

На 6-й минуте третьего периода российский нападающий Павел Бучневич сделал счет 3:2. Для 30-летнего россиянина это 3-й гол в сезоне. Он впервые забил с 28 октября и прервал голевую засуху из 16 матчей. У него теперь 11 (3+8) очков в 35 играх в этой регулярке.

Всего за карьеру Бучневич набрал 469 (185+284) очков в 618 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.