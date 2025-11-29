Бучневич признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Оттава»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сент-Луис» — «Оттава» (4:3).

Первой звездой признан российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич. 30-летний россиянин забил один гол и прервал свою 16-матчевую безголевую серию.

Второй звездой стал форвард «Блюз» Брэйден Шенн, который сделал голевую передачу. Замкнул тройку нападающий «Сенаторз» Шейн Пинто, забивший один гол.