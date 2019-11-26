«Сент-Луис» отправил Костина в АХЛ

«Сент-Луис» отправил в фарм-клуб нападающего Клима Костина, сообщает официальный сайт «блюзменов». Большинство болельщиков в комментариях в Twitter выразили недовольство этим решением из-за большого количества травм в команде. В 4 играх россиянин забил гол при показателе полезности «+1».

В 14 играх регулярного чемпионата АХЛ Костин набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+1». Костин выбран «Сент-Луисом» на драфте 2017 года под общим 31-м номером.

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