"Сент-Луис" обыграл "Виннипег" и вышел вперед в серии

"Сент-Луис" выиграл у "Виннипега" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии - 3-2.

В составе хозяев отличились Адам Лаури и Кевин Хейз. У гостей забвали Райан О'Райлли, Брэйден Шенн и Джейден Шварц. Шестой матч состоится 21 апреля.

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"Виннипег" - "Сент-Луис" - 2:3 (2:0, 0:0, 0:3)

Голы: Лаури - 1 (Танев, Копп), 0:12 - 1:0. Хэйс - 2 (Бафлин), 13:35 - 2:0. О`Райлли - 2 (бол., Перрон, Шенн), 41:29 - 2:1. Шенн - 1 (Сундквист, Боумистер), 53:52 - 2:2. Шворц - 1 (Бозак), 59:45 - 2:3.

Вратари: Хеллебайк (59:45) - Биннингтон.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (12+10+9) - 29 (15+6+8).

Наши: Куликов (15.27/0/0) - Барбашев (9.26/1/-1), Тарасенко (16.36/2/-1).

19 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 2-3

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