«Сент-Луис» обыграл «Торонто», Барбашев и Тарасенко сделали по голевой передаче

«Торонто» на своем льду проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко отметились голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Голы: Сундквист — 1 (Барбашев, Биннингтон), 28:30 — 0:1. Готье — 2 (Спецца, Петан), 31:34 — 1:1. Нюландер — 2 (Сиси, Юнссон), 31:58 — 2:1. Шенн — 2 (Шворц, Тарасенко), 39:12 — 2:2. Пьетранджело — 2 (Перрон, Блэй), 47:51 — 2:3.

Вратари: Андерсен (57:46) — Биннингтон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (15+11+8) — 30 (7+15+8).

Наши: Михеев (14.42/4/-1) — Барбашев (12.37/1/+1), Тарасенко (18.06/3/0).

8 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

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