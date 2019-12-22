«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» выиграл у «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Алекс Пьетранджело. Также отличились Джордан Киру, Джейден Шварц и Райан О'Райлли. У хозяев забивали Брент Бернс и Стефан Ноэсен.

«Сент-Луис» набрал 22 очка и занимает первое место на Западе. У «Сан-Хосе» 34 очка и 11-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Бернс — 6 (бол., Э. Карлссон, Хертл), 20:42 — 1:0. Киру — 2 (Шворц), 22:04 — 1:1. Шворц — 10 (бол., Шенн, Перрон), 25:30 — 1:2. Ноесен — 2 (Диллон, Бернс), 35:36 — 2:2. Пьетранджело — 8 (Шворц, Шенн), 51:07 — 2:3. О`Райлли — 7 (мен., п.в., Фольк), 58:52 — 2:4. Пьетранджело — 9 (п.в.), 59:52 — 2:5.

Вратари: Джонс (58:36 — 58:52, 59:01 — 59:52) — Аллен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (15+13+8) — 28 (6+9+13).

Наши: — - Барбашев (14.04/1/0).

22 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.