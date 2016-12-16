06:37 16 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси", Тарасенко и Якупов забросили

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"Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" – 5:2. Отметим, что по ходу первого периода "Блюз" уступали в счете 0:2. В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал российский форвард Владимир Тарасенко, признанный первой звездой встречи. Другой российский нападающий "Блюз" Наиль Якупов забросил шайбу, которая стала для него первой с 20 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нью-Джерси" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Голы: Хенрик - 7 (мен., Зэйджак), 7:49 - 0:1. Вуд - 2 (Хенрик, Палмиери), 11:36 - 0:2. ТАРАСЕНКО - 15 (бол., Шворц, Хант), 17:06 - 1:2. Лехтеря - 4 (Фаббри, ТАРАСЕНКО), 22:05 - 2:2. Пьетранджело - 6 (ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 27:45 - 3:2. ЯКУПОВ - 3 (Штястны), 49:00 - 4:2. Берглунд - 2 (п.в.), 58:39 - 5:2.

Вратари: Аллен - Шнайдер (57:03 - 57:30, 57:34 - 58:39).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (15+11+5) - 26 (11+5+10).

Наши: Тарасенко (16:48/3/+1), Якупов (13:06/2/+1) - Калинин (11:44/1/-1).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Werewolf

Кто-то хоккей смотрит, нагнутая придумывает шутки для детских утренников ))))) Нагнутая, ты б себе парня завела что ли )))) или тоже уже есть? )

21:34 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

.BattleFish. а мне нравятся европейские ценности! ============================================================================================================= Так мигрируй на Украину. Они там живут богато и цЫвилизованно, аккурат с европейскими ценностями

17:47 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

roughboy Да, тут у вас знатный загончик, на "этой ветке":)

17:19 16 декабря

roughboy

Русские нагнут весь ми ----- не нравятся, что другие смотрят? ну так и не лезь на эту ветку..

16:28 16 декабря

.BattleFish.

&#128640; Русские нагнут весь ми .BattleFish. &#128640; Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь! ============================================================================================================= Не знаю, что и думать... Со своими европейскими ценностями вы уже совсем с катушек слетели... 15:19-------------а мне нравятся европейские ценности!

15:43 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

.BattleFish. &#128640; Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь! ============================================================================================================= Не знаю, что и думать... Со своими европейскими ценностями вы уже совсем с катушек слетели...

15:19 16 декабря

Весёлый©

Русские нагнут весь ми ___ Ты тоже про Бержеронку не истери.

13:24 16 декабря

.BattleFish.

&#128640; Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь!

13:13 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться..

12:03 16 декабря

roughboy

Русские нагнут весь ми Девушку бы себе нашел... ---- у меня есть семья и дочь.. одно другому не мешает..

11:34 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

roughboy уже третий сезон смотрю это противостояние и в шести матчах у нью-джерси не было никаких шансов.. ============================================================================================================= Девушку бы себе нашел...

11:10 16 декабря

🚀 Русские нагнут весь ми

Весёлый© Не истери

11:06 16 декабря

roughboy

вот реально это был матч где вова безоговорочно заслуженно получил первую звезду.. был на площадке при шести из семи шайб)) привоз в свои ворота, гол и две передачи.. гол забил отличный.. голевая передача тараса на победный гол была изумительной.. вот мне даже интересно, есть ли у дьяволов более неудобный соперник в лиге, чем блюз? уже третий сезон смотрю это противостояние и в шести матчах у нью-джерси не было никаких шансов.. игра никакущая..

09:02 16 декабря

Весёлый©

МакДи будет повержен русским ТОПом, а Кросбси - разносчиком пиццы. Нил Йакупов свергнет Хитча и превратит Блюз в "run-n-gun" Кэпиталс образца 2010 года (прогнозы погоды от русских болельщиков).

08:54 16 декабря

HarryAngel

очередной дурик от Наиля. Сама судьба помогает Яку закрепиться у Хича )

07:35 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ