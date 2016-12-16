"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси", Тарасенко и Якупов забросили

"Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нью-Джерси" – 5:2. Отметим, что по ходу первого периода "Блюз" уступали в счете 0:2. В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал российский форвард Владимир Тарасенко, признанный первой звездой встречи. Другой российский нападающий "Блюз" Наиль Якупов забросил шайбу, которая стала для него первой с 20 октября.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сент-Луис" - "Нью-Джерси" - 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Голы: Хенрик - 7 (мен., Зэйджак), 7:49 - 0:1. Вуд - 2 (Хенрик, Палмиери), 11:36 - 0:2. ТАРАСЕНКО - 15 (бол., Шворц, Хант), 17:06 - 1:2. Лехтеря - 4 (Фаббри, ТАРАСЕНКО), 22:05 - 2:2. Пьетранджело - 6 (ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 27:45 - 3:2. ЯКУПОВ - 3 (Штястны), 49:00 - 4:2. Берглунд - 2 (п.в.), 58:39 - 5:2.
Вратари: Аллен - Шнайдер (57:03 - 57:30, 57:34 - 58:39).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 31 (15+11+5) - 26 (11+5+10).
Наши: Тарасенко (16:48/3/+1), Якупов (13:06/2/+1) - Калинин (11:44/1/-1).
Werewolf
Кто-то хоккей смотрит, нагнутая придумывает шутки для детских утренников ))))) Нагнутая, ты б себе парня завела что ли )))) или тоже уже есть? )
21:34 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. а мне нравятся европейские ценности! ============================================================================================================= Так мигрируй на Украину. Они там живут богато и цЫвилизованно, аккурат с европейскими ценностями
17:47 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
roughboy Да, тут у вас знатный загончик, на "этой ветке":)
17:19 16 декабря
roughboy
Русские нагнут весь ми ----- не нравятся, что другие смотрят? ну так и не лезь на эту ветку..
16:28 16 декабря
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми .BattleFish. 🚀 Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь! ============================================================================================================= Не знаю, что и думать... Со своими европейскими ценностями вы уже совсем с катушек слетели... 15:19-------------а мне нравятся европейские ценности!
15:43 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. 🚀 Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь! ============================================================================================================= Не знаю, что и думать... Со своими европейскими ценностями вы уже совсем с катушек слетели...
15:19 16 декабря
Весёлый©
Русские нагнут весь ми ___ Ты тоже про Бержеронку не истери.
13:24 16 декабря
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться.. 12:03-----------ахахахаха ну кошку тоже можно ведь!
13:13 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
roughboy Заведи любовницу что ли, будет чем заняться..
12:03 16 декабря
roughboy
Русские нагнут весь ми Девушку бы себе нашел... ---- у меня есть семья и дочь.. одно другому не мешает..
11:34 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
roughboy уже третий сезон смотрю это противостояние и в шести матчах у нью-джерси не было никаких шансов.. ============================================================================================================= Девушку бы себе нашел...
11:10 16 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Весёлый© Не истери
11:06 16 декабря
roughboy
вот реально это был матч где вова безоговорочно заслуженно получил первую звезду.. был на площадке при шести из семи шайб)) привоз в свои ворота, гол и две передачи.. гол забил отличный.. голевая передача тараса на победный гол была изумительной.. вот мне даже интересно, есть ли у дьяволов более неудобный соперник в лиге, чем блюз? уже третий сезон смотрю это противостояние и в шести матчах у нью-джерси не было никаких шансов.. игра никакущая..
09:02 16 декабря
Весёлый©
МакДи будет повержен русским ТОПом, а Кросбси - разносчиком пиццы. Нил Йакупов свергнет Хитча и превратит Блюз в "run-n-gun" Кэпиталс образца 2010 года (прогнозы погоды от русских болельщиков).
08:54 16 декабря
HarryAngel
очередной дурик от Наиля. Сама судьба помогает Яку закрепиться у Хича )
07:35 16 декабря