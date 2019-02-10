"Сент-Луис" обыграл "Нэшвилл" в овертайме, у Тарасенко - хет-трик

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (5:4 ОТ) и помог своей команде одержать победу.

Кроме россиянина у "Музыкантов" отличились Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак. У хозяев дубль оформил Виктор Арвидссон, еще по одному голу забили Филип Форсберг и Роман Йоси. Тарасенко был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря этому результату "Сент-Луис" набрал 59 очков. Команда Крэйга Берубе занимает седьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Сент-Луис" - 4:5 ОТ (0:0, 1:3, 3:1, 0:1)

Голы: Пьетранджело – 6 (бол., Томас, О`Райлли), 22:56 – 0:1. Тарасенко – 20 (Боумистер, Парэйко), 24:41 – 0:2. Арвидссон – 23 (Эллис, Йоси), 25:06 – 1:2. Бозак – 8 (Шворц, Стин), 25:51 – 1:3. Йоси – 11 (Фиала, Эллис), 42:48 – 2:3. Арвидссон – 24 (Джохансен, Экхольм), 46:10 – 3:3. Тарасенко – 21 (О`Райлли, Боумистер), 47:06 – 3:4. Форсберг – 20 (Джохансен), 52:53 – 4:4. Тарасенко – 22, 60:16 – 4:5.

Вратари: Сарос – Аллен.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 44 (8+17+19+0) – 29 (4+15+9+1).

Наши: – – Барбашев (10.36/1/-1), Тарасенко (16.20/8/0).

10 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.