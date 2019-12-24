«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» и продлил победную серию до шести матчей

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

Все шайбы были заброшены в первом периоде. Для «блюзменов» это шестая победа подряд.

«Сент-Луис» с 54 очками лидирует в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 34 очками на последнем месте.

В другом матче игрового дня «Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Голы: Шенн — 16 (Данн, Бортуццо), 4:51 — 0:1. Шворц — 11 (бол., Пьетранджело, Перрон), 5:43 — 0:2. Данн — 6 (Де ла Росе), 11:22 — 0:3. Шенн — 17 (бол., Пьетранджело, Перрон), 12:21 — 0:4. Иафалло — 6 (бол., Даути, Копитар), 18:53 — 1:4.

Вратари: Куик — Биннингтон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (7+8+15) — 28 (15+7+6).

Наши: Прохоркин (15.48/3/-1) — Барбашев (12.37/2/+1).

24 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Мотт — 1, 11:15 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Джонс), 15:40 — 1:1. Клефбом — 4 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 23:02 — 1:2. Хорват — 10 (Пирсон, Танев), 44:12 — 2:2. Хьюз — 3 (бол., Миллер, Бозер), 53:48 — 3:2. Эрикссон — 2 (п.в., Эдлер, Пирсон), 59:46 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Коскинен (58:06 — 59:46).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 28 (7+13+8) — 29 (9+11+9).

Наши: — - -.

24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.