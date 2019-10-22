«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», Тарасенко набрал три очка

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» — 3:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, набравший 3 (1+2) балла. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам.

Также на счету Тарасенко показатель полезности «+2», бросок в створ и 4 силовых приема за 16.01 на льду. У Ивана Барбашева бросок, силовой прием и блок-шот за 13.27.

У Никиты Задорова «-1», 2 минуты штрафа, бросок, 5 силовых приемов и блок-шот за 18.03.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Шенн — 6 (бол., Данн, Тарасенко), 10:07 — 1:0. Маккиннон — 5 (бол., Макар, Рантанен), 12:38 — 1:1. Перрон — 5 (Тарасенко, Фольк), 25:07 — 2:1. Тарасенко — 3 (Шворц, Парэйко), 35:06 — 3:1.

Вратари: Биннингтон (24:53 — 25:07) — Грубауэр (57:58 — 58:13, 59:37 — 59:42).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 25 (9+11+5) — 18 (9+1+8).

Наши: Барбашев (13.27/1/0), Тарасенко (16.01/1/+2) — Задоров (18.04/1/-1).

22 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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