«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка. В его активе также показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 4 силовых приема за 14.22 на льду. У Ивана Барбашева «-2», 3 силовых преима и 3 блок-шота за 15.23. У защитника «мундиров» Владислава Гаврикова «+2» за 18.00.

НХЛ. Контрольные матчи

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Голы: Лиля — 1 (Дане, Дубински), 12:29 — 0:1. Шворц — 1 (Боргман, Шенн), 13:29 — 1:1. Лиля — 2 (Дубински, Веренски), 21:48 — 1:2. Пьетранджело — 1 (бол., Шенн), 23:07 — 2:2. Бозак — 1 (Костин, Боумистер), 37:00 — 3:2. Нэш — 1 (Кукан), 45:17 — 3:3. Костин — 3 (Шворц), 47:24 — 4:3. Блэй — 1 (Пьетранджело), 52:02 — 5:3.

Вратари: Биннингтон — Мерзликинс (57:26).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (14+10+10) — 25 (9+7+9).

Наши: Барбашев (15.23/0/-2), Костин (14.22/5/+2) — Гавриков (18.00/0/+2).

22 сентября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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