"Сент-Луис" победил "Даллас" со счетом 2:1 во втором овертайме седьмого матча 1/4 финала Кубка Стэнли. "Блюз" вышел в полуфинал, выиграв серию 4-3. Следующим соперником станет победитель серии "Колорадо" - "Сан-Хосе" (3-3).

Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Александр Радулов в этой встрече очков не набрали.

Отметим, что "Сент-Луис" выходит в финал Западной конференции во второй раз за последние четыре года. В сезоне-2015/16 команда проиграла "Сан-Хосе" (2-4).

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Седьмой матч

"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Данн - 1 (Пьетранджело, Томас), 13:30 - 1:0. Цуккарелло - 4, 15:55 - 1:1. Марун - 3 (Томас, Бозак), 85:50 - 2:1.

Вратари: Биннингтон - Бишоп.

Штраф: 0 - 4.

Броски: 54 (10+18+13+11+2) - 30 (13+1+3+10+3).

Наши: Барбашев (13.05/2/0), Тарасенко (26.29/5/0) - Радулов (27.57/1/0).

8 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 4-3.