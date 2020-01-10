«Сент-Луис» обыграл «Баффало»
06:54
«Сент-Луис» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Блюз» одержали вторую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Томас — 8 (Бозак, Стин), 4:47 — 1:0. Бозак — 10 (Томас, Миккола), 13:29 — 2:0. Айкел — 27 (Райнхарт, Далин), 24:22 — 2:1. Перрон — 19 (бол., Шенн, Шворц), 30:17 — 3:1. Стин — 1 (Томас, Бозак), 45:36 — 4:1. Стин — 2 (п.в., О`Райлли), 55:18 — 5:1.
Вратари: Биннингтон — Улльмарк (54:50 — 55:18).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (11+15+5) — 19 (7+6+6).
Наши: Барбашев (13.28/0/0) — -.
10 января. Сент-Луис. Enterprise Center.
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