Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:23

«Сент-Луис» объявил о переходе Броберга и Холлоуэйя, «Эдмонтон» не повторил предложения

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Сент-Луис» объявил о переходе защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэйя.

Игроки подписали двухлетние соглашения. «Эдмонтон» решил не повторять предложения «Блюз». Броберг по новому контракту будет получать 4,58 миллиона долларов в год, Холлоуэй — 2,29 миллиона.

«Ойлерз» получили взамен выборы во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2025.

22-летний канадец Холлоуэй в прошлом сезоне набрал 9 (6+3) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 23-летний швед Броберг набрал 2 (0+2) очка в 12 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
0
Читайте также
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
WSJ объяснила реакцию ФРГ на призыв Туска к молчанию по вопросу «Северных потоков»
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Пятеро осужденных отбыли наказание по делу Абызова
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новичок омского «Авангарда» Кэсселс: «Интересно посмотреть, как в Омске будет зимой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости