«Сент-Луис» объявил о переходе Броберга и Холлоуэйя, «Эдмонтон» не повторил предложения

«Сент-Луис» объявил о переходе защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэйя.

Игроки подписали двухлетние соглашения. «Эдмонтон» решил не повторять предложения «Блюз». Броберг по новому контракту будет получать 4,58 миллиона долларов в год, Холлоуэй — 2,29 миллиона.

«Ойлерз» получили взамен выборы во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2025.

22-летний канадец Холлоуэй в прошлом сезоне набрал 9 (6+3) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 23-летний швед Броберг набрал 2 (0+2) очка в 12 играх.