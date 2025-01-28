«Сент-Луис» обменял Перуновича в «Айлендерс»

Защитник «Сент-Луиса» Скотт Перунович обменян в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 26-летнего американца «блюзмены» получили условный выбор в пятом раунде драфта-2026. По окончании сезона Перунович может стать ограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Перунович провел 24 матча в НХЛ, в которых набрал 6 (2+4) очков.