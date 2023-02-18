«Сент-Луис» обменял О'Райли в «Торонто» на россиянина Абрамова и выбор в первом раунде драфта

«Торонто» и «Сент-Луис» согласовали обмен. Клубы подтвердили сделку на официальных сайтах.

Нападающие Райан О'Райлли и Ноэль Аччьяри продолжат карьеру в «Мэйпл Ливз». За своих игроков «Блюз» получили российского форварда Михаила Абрамова и американского нападающего Адама Годетта, а также три драфт-пика — первый раунд в 2023 году, второй — в 2024-м, и третий — в 2023-м.

Также в этой сделке поучаствовала «Миннесота». Изначально «Сент-Луис» обменял О'Райлли в «Уайлд», а только оттуда игрок отправился в «Торонто» в обмен на пик четвертого раунда. Клубы распределили зарплату игрока.

В текущем сезоне О'Райлли набрал 19 (12+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Абрамов выступал только за фарм-клуб в АХЛ — 16 (6+10) очков в 34 матчах.