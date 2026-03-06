«Сент-Луис» обменял Фолка в «Детройт» на Холла и драфт-пики

Защитник «Сент-Луиса» Джастин Фолк перешел в «Детройт» в результате обмена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Взамен «Блюз» получили защитника Джастина Холла, а также выборы в первом и третьем раунде драфта НХЛ.

Фолк выступал за «Сент-Луис» с 2019 года. В этом сезоне 33-летний американец набрал 32 (11+21) очка в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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