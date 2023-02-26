«Сент-Луис» обменяет Барбашева в «Вегас»

«Сент-Луис» обменяет нападающего Ивана Барбашева в «Вегас», утверждает инсайдер Даррен Дрегер.

По данным источника, вместо 27-летнего россиянина «Блюз» получат одного из молодых хоккеистов «Вегаса». Более детально подробности сделки не уточняются.

Барбашев выступает за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ. В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.