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Сегодня, 19:37

«Сент-Луис» обменяет Барбашева в «Вегас»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Барбашев.
Фото НХЛ

«Сент-Луис» обменяет нападающего Ивана Барбашева в «Вегас», утверждает инсайдер Даррен Дрегер.

По данным источника, вместо 27-летнего россиянина «Блюз» получат одного из молодых хоккеистов «Вегаса». Более детально подробности сделки не уточняются.

Барбашев выступает за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ. В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сент-Луис Блюз
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