«Сент-Луис» обменяет Барбашева в «Вегас»
«Сент-Луис» обменяет нападающего Ивана Барбашева в «Вегас», утверждает инсайдер Даррен Дрегер.
По данным источника, вместо 27-летнего россиянина «Блюз» получат одного из молодых хоккеистов «Вегаса». Более детально подробности сделки не уточняются.
Барбашев выступает за «Сент-Луис» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ. В нынешнем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.
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3.03
|26.02
|03:00
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Ванкувер – Бостон
|1 : 3
|26.02
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3
|26.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|2 : 5
|26.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|7 : 0
|26.02
|04:00
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Детройт – Тампа-Бэй
|0 : 3
|26.02
|06:00
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Вегас – Даллас
|2 : 3 Б
|26.02
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|4 : 1
|26.02
|06:00
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Сан-Хосе – Чикаго
|3 : 4 Б
|26.02
|21:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.02
|22:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|26.02
|23:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
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