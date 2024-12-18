«Сент-Луис» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Дэвилз» отличились Ондржей Палат, Стефан Ноэсен, Бренден Диллон и Йеспер Братт.

Единственную шайбу хозяев забросил Джордан Кайру.

«Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции с 45 очками, «Сент-Луис» набрал 33 очка и идет 11-м на «Западе».