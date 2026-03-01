«Сент-Луис» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Игра проходила на Enterprise Center (Сент-Луис) 1 марта.

У хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Бучневич. У гостей отличились Тимо Майер, Дуги Хэмилтон и Нико Хишир.

У «Нью-Джерси» прервалась серия из пяти поражений подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 60 очками после 60 игр. «Сент-Луис» (51 очко после 59 встреч) располагается на 15-м месте в Западной конференции.

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